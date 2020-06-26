端午假期遇死劫！西濱快速道路大貨車撞護欄釀2死

▲台61線西濱快速道路北上166公里處，一輛運送雞蛋的大貨車失控撞上外側護欄，指示牌欄架都被撞毀，現場慘不忍睹。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

多事的台61線西濱快速道路，白天發生火燒車事件，深夜發生大貨車2死車禍，端午節深夜在伸港鄉台61線北上168公里，一輛運送雞蛋的大貨車失控撞上外側護欄，並起火燃燒，車體卡在中央分隔島的路燈中央，大貨車內兩名男乘客送醫後，2名傷者都宣告不治，事故發生原因有待警方調查釐清。

▲端午節深夜在伸港鄉台61線北上168公里，一輛運送雞蛋的大貨車失控撞上外側護欄，並起火燃燒。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

彰化縣消防局昨(25)日23時04分受理伸港鄉台61線北上168公里車禍救護，出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員12人，警消趕到現場，發現一部大貨車滿載蛋，因撞擊扭曲變形，除外側護欄外，連指示牌欄架都遭撞毀。路面油漬和蛋液流滿地，交通一度受阻，消防人員及警方忙到今（26）日凌晨清除路面障礙後，才恢復通車。

消防局第一大隊指出，現場為大貨車發生車禍起火燃燒，卡在中央分隔島的路燈中央，車上有2名民眾疑似受困有意識，傷者2名，1名男性31歲，由線西分隊送彰濱秀傳醫院，另1名傷者為男性印尼籍移工，由伸港分隊送鹿港彰基分院，後轉彰基醫院，2名傷者均已死亡。

▲當時蛋車準備要下交流道，卻撞上外側分隔島，造成橫跨車道的路標門架都被撞歪。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

彰化縣消防局指出，這起車禍發生在北上路段，距離伸港交流道不遠處，當時蛋車準備要下交流道，卻撞上外側分隔島，造成橫跨車道的路標門架都被撞歪，出動和美、伸港、線西救護車出動搶救，車上2人分別送往彰濱秀傳、童綜合醫院，蔡姓司機（32歲，二林人），以及印尼外籍移工均雙雙宣告不治。

▲消防人員及警方忙到凌晨清除路面障礙後，才恢復通車。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.26）

消防局接獲報案指出，有大貨車在距伸港交流道出口前約100公尺的外側護欄，車身嚴重損毀，並有乘客受困車內，消防局立即出動線西、伸港、和美等3分隊人員及救護車趕往搶救，動用器材內將車體破壞，花了好大工夫，才將兩名男乘客搶救出來分別送醫，但均因受傷嚴重宣告不治。