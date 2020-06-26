連假首日雪隧狂塞36小時　高公局將採嚴格匝道管制

端午連假適逢國內新冠肺炎疫情解封的第一個連續假期。宜花東地區住房率高達九成，高公局表示，於連假前即已預判行駛國5交通量及壅塞情形將達春節規模，已事先採較嚴格的疏導措施並提前部署予以因應。今（26）日，高公局除將進行高乘載管制外，也將採用較嚴格匝道儀控管制，呼籲民眾多利用替代道路。





連假前一天上班日的上午10時起，往國5南向車潮不斷湧現，造成南港系統至頭城路段車速平均低於40公里，並延續至今日，首次凌晨時段仍持續實施儀控管制，而平均行車速率約為10至20公里，7時開始實施南向高乘載管制後，車流逐漸穩定為20-至0公里，並於下午13時後車流逐漸穩定，旅行時間已縮短至1小時以內，並於18時後恢復至60公里以上。





國道五號狂塞36小時，是指國5南港系統至頭城南向路段於24日上午10時開始，持續到25日下午時段，平均車速持續低於40公里的時段計算。因受限雪山隧道通過容量限制，本次端午連假車流量已超過道路容量甚多，除了增加車道等道路工程手段外，交通管理手段仍有其極限，故壅塞勢難避免，高公局於連假前已發布新聞稿呼籲用路人前往國5多搭乘公共運輸或改走替代道路，避開壅塞路段及時段。





高公局呼籲今日為連假第二天，預期國5南向仍有大量車潮，故除於7-12時實施南港系統至坪林南向高乘載管制措施外，亦將採較嚴格匝道儀控管制，以維持通過國5最大量之服務水準，並請多善用高速公路1968App瞭解國道即時路況，避開壅塞路段及時段。



