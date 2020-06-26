剛從英國回來！曝搭機返台「真實情況」：台灣防疫鬆懈了

據日本厚生勞動省公布，一名短期來台的 20 多歲日本女性，無症狀回日本後，卻在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定該女感染地應該為連續 73 天沒有本土個案的台灣，消息一出引發台人關注。對此， 24 日一名從英國返台的台人，揭露搭機回台真實情況，認為「某些台灣人的習慣，這台飛機不太可能大家都沒事」，呼籲民眾外出還是要記得戴口罩。
原 PO 以「關於剛從英國回來的一些事」為題，貼文提到自己就是大家口中的「海龜」，好不容易剛從英國返台， 卻說「首先待在英國回不來，一直都覺得自己可能已經得過或是無症狀的」，且撇開英國人不談，不少台灣人在英國出門也不戴口罩，想說隔了 3 個月終於有飛機回來，說不定能做篩檢，結果沒有，而之前有人搭到班機返台時，也幾乎每班都好幾個確診。
原 PO 表示，他們這些在英國最嚴重的時候回不來的人，好不容易擠滿一台飛機回來，但就他個人觀察發現，某些台灣人的習慣，直言「這台飛機不太可能大家都沒事」，抵達台灣的機場時以為把關會很嚴，「也就 check in 量量體溫，有人吃退燒藥你也不知道，到台灣後下飛機到出機場幾乎沒人管，防疫車聽起來好像很專業，結果根本就普通小客車，司機也超隨便，路上還問我要不要在休息區下車上廁所」，不過也有朋友遇到的防疫車司機很專業，再來居家檢疫的回報資料也是自己填， 14 天後沒症狀也有機會是無症狀感染者，原 PO 質疑「出來有沒有傳染給別人還真不知，然後自費篩檢也有條件限制，基本上大家都不符合資格啦，根本沒辦法確定自己是不是無症狀的人」，文末呼籲「所以勸大家還是多注意點，外出還是要戴口罩啦！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「敢說真話」、「就自己鬆懈怨不得人」、「口罩還是繼續戴著比較安心」、「整個防疫都鬆懈了」；也有網友好奇詢問「你是何時回來的啊？」原 PO 回應「前幾天而已」。不過，有網友分享其他英國返台的台人看法，提到飛機上的人不僅有戴口罩，甚至還有人穿防護衣、戴手套，防疫車也都是先讓乘客和行李消毒才上車，並非原 PO 講的防疫鬆散。（編輯：賴詠璿）
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