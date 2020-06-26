玩水意外頻傳！救生員曝「6點提醒」：野溪比海邊更危險

▲救生員提醒大家溪邊戲水注意安全。（圖／翻攝自批踢踢）

炎炎夏日許多民眾不禁想去水邊玩水消暑，但是戲水別忘了注意自身安全，近期因為玩水而溺斃的意外頻傳，尤其許多不幸事件都發現在看似無害的山野小溪。有位救生教練就提醒大家，在野溪戲水的危險程度甚至比海邊更危險，並分享 6 點提醒。有位擁有救生教練、救援潛水的網友在 PTT 發文表示，「不知道大家有沒有注意到，這幾個禮拜在野溪溺斃的新聞就已經有 6 件」，原 PO 指出到野溪戲水真的是消暑良藥，但其實「在野溪戲水危險程度不亞於海邊，甚至比海邊更危險」。原 PO 強調，溺水不一定是在水深地方，只要無法換氣或換氣時機不對就會溺水。原 PO 隨後分享 6 點溪邊玩水時的安全提醒：1、去溪邊玩水隨時注意上游天氣、水流流速。2、不要在水深及腰而流速快的水域戲水。3、不要在站不穩（即使踩得到地）的水域戲水。4、不要在有高低落差的地方戲水。5、不要在溪水對側戲水。6、不要跳水。原 PO 透露，台灣溪流上游河身短、坡度大，水流流速相對快速；加上河道佈滿大石頭改變溪流向，會產生各種致命的暗流。如 Ｖ 字流、倒 Ｖ 流、漩渦流、翻滾流、覆蓋流、皺眉流、微笑流等以及最危險最常遇到的沸騰線等等。這些水域其實不深，都踩得到地，但水流會讓你無法直立踩到地，被水流吸進水裡再噴出來，「來回幾次，你就會失去意識了」。（編輯：倪浩軒）