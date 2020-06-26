日女疑在台染疫！呂秋遠神分析「2件事」：陳時中不是神

據日本厚生勞動省公布，一名短期來台的 20 多歲日本女性，無症狀回日本後，卻在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定該女感染地應該為連續 73 天沒有本土個案的台灣，消息一出引發台人關注。對此，律師呂秋遠今（ 26 ）日凌晨在臉書貼文提到「 2 件事」，認為「陳時中原本就不是神」。
呂秋遠提到，一位日本人從台灣回國，在日本機場被檢驗出弱陽性，國內有不少媒體及專家學者，又開始質疑陳時中的指揮能力、專業能力，以及台灣目前的歌舞昇平其實是假象，也有人繼續主張要進行全民普篩，認為這才是讓其他國家可以開放台灣人入境的主要依據。
呂秋遠指出，不敢說台灣是病毒淨土，但目前可以確定兩件事：第一，若有新冠肺炎無症狀帶原者到處跑，或是許多感染者早就出現，只是被醫療院所掩蓋，認為這是幾乎不可能的事情，直指「抱持這種陰謀論的人，應該原本就認為投開票所的公務員都是民進黨員，選舉的時候都在做票」，因為發現任何疑似症狀，護理人員都一定要通報與檢驗，更別說真的已經到處隱藏了許多危機，哪裡還有端午連假 4 天報復性旅遊的可能？
第二，提議全民做普篩，呂秋遠表示「連我這種毫無醫學常識的人都知道，就像全民驗孕一樣，是一件沒有意義的事情」。雖然台灣現在應該可能還有潛在的無症狀感染者，也可能還有社區感染的風險，全國民眾一起做的預算大概是 690 億，還有該如何要求全國民眾要在特定日期內一起去普篩？認為此作法意義不大。
呂秋遠最後表示，「陳時中，原本就不是神，沒有推落神壇的問題」。事實上，真正關心疫情的人，也就只是把他當作一個專業、有耐心、懂得傾聽與回答、還很有人情味的阿伯而已。我們現在確實還不能出國，但至少不用徹夜排隊買口罩，不用聽到隔壁有誰咳嗽就心驚膽跳，不用到任何地方都得戴口罩，心懷感激的說「在這種每 8 天就增加 100 萬人感染的世界裡，我已心滿意足。我謝謝這群團隊，而且確定，從來就沒有神化他」。（編輯：賴詠璿）
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