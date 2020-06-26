日女返國確診！「接觸上百台人」全陰性　2疑點眾人戰翻

據日本厚生勞動省公布，一名短期來台的 20 多歲日本女性，無症狀回日本後，卻在機場檢疫確診新冠肺炎，日方斷定該女感染地應該為連續 73 天沒有本土個案的台灣，消息一出引發台人關注。對此，有網友在 PTT 八卦版提到，確診日女匡列上百名接觸者，採檢後卻都呈陰性，無法確認感染源，貼文立刻引發熱議，全場卻提出「 2 疑點」戰翻。
原 PO 疑惑表示「確診日女接觸上百台人都陰性怎麼解釋啊？」提到該名在台日女返回日本後確診，她沒症狀而且台灣也沒普篩，事後台灣抓來接觸者檢驗上百人，截止 25 日 18 時止，應採 123 人，已採 122 人， 109 人結果皆呈陰性，原 PO 指出「這代表不知道是誰傳染給日女的，日女竟完全沒傳染給任何一個人」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻指出 2 個可能疑點，認為有可能在 2 月入境時沒有檢驗，無法確認是否早就在日本感染；也有網友舉出帛琉軍艦染疫，軍官女友也都全部倖免，「日本女生 2 月入境有檢測嗎？」「 2 月欸，那個時候全世界根本沒人針對日本人隔離 14 天吧」、「還是其實她 2 月在日本就中鏢了？」「磐石艦患者的女友都陰性了」、「連阿兵哥女友都陰性了這算什麼」、「上次金巴黎（金芭黎）台商也是兩三個月都還是驗得出來」。
對此，其他網友紛紛表示「當初軍艦感染時，台灣甩鍋帛琉，帛琉還覺得莫名奇妙」、「有一種情況叫偽陽性」、「日本那個可能是偽陽性」、「可能有隱瞞接觸史」、「自我防護做得好吧，口罩戴好戴滿，勤洗手」。（編輯：賴詠璿）
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