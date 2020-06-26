快訊／高溫注意！雙北等8縣市飆破36度

中央氣象局今（26）日中午發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，花蓮縣縱谷、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷及台東縣、台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。而桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市近山區或河谷及嘉義市為黃色燈號。



