各國開放邊界真不怕疫情？眾苦揭「背後真相」：不得已

新冠肺炎疫情全球延燒，全球確診人數已逾 961 萬人，部分國家疫情稍微趨緩，陸續解禁開放邊界。不過，就有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，是否大家已經不這麼在乎新冠肺炎，開放商業活動？貼文立刻引發熱議，許多網友點出解禁「背後真相」，並非不在乎疫情，而是另有其他隱憂。
原 PO 表示，近日部分國家疫情趨緩陸續解封，但全球直接開放邊界所有的商業活動，出國管制都恢復正常，醫院把新冠肺炎當常態小感冒處理，這樣的方式是否恰當？
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「等開發疫苗成功再來談」、「現在全球各國，都吃老本在平衡」、「還是會擔心疫情問題」。
不過，許多網友指出解封背後真相並非不怕疫情，而是經濟問題，「餓死跟病死一樣都會死，你覺得不開放嗎？」「沒錢比較恐怖，還是病毒比較恐怖？」「經濟問題比金融海嘯更嚴重，當你肚子餓到生存問題時，你會在乎有病毒的存在嗎？」「其實全世界共識是傾向如此」、「經濟問題當前，其實也是不得已」。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。