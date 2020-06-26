「聰明用路人」一說惹議　林佳龍：並非要歸責任何人

▲林佳龍今（26）日表示，「做一個聰明的用路人」的說法並非要歸責任何人。（圖／NOWnews資料照）

端午連假車潮湧現，國道五號甚至出現連續36個小時塞車的慘況，交通部長林佳龍昨（25）日端出「做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」一說引發熱議，成為各界箭靶。對此，林佳龍今（26）日表示，這樣的說法並非要歸責任何人，而是請用路人透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。





對於失言爭議，林佳龍強調，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。對於外界有指稱高公局預測失準，以即沒有即時因應一事，林佳龍表示，高速公路局的行控中心都是三班制24小時運作，自己肯定基層同仁的辛勞，也希望大家可以支持交通單位各項疏導措施。





昨天國道交通量達122.9百萬車公里，創下歷年端午連假最高紀錄，林佳龍表示，已要求高公局必須每6小時發布一次即時路況供國人參考，也會善用各種疏運手段，並且24小時監控、調整措施。他也強調，疏運要能成功必須在運具、路線與時間上達成分流，他要請用路人與交通部一起透過智慧交通一起努力國道交通，同時強化疏運能量。





對於部分區的國道出現壅塞，林佳龍指出，在連假前召開會議時，高公局即評估受報復式出遊的影響，人潮與車潮會大量湧現，已研擬採用高乘載管制、開放路肩、夜間停止收費，並發布易壅塞路段以供民眾參考，同時高鐵、台鐵也都加開班次，達成運具、時間與路線分流，盼能將極大化國道的交通量，並減少壅塞。



