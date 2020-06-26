塞車過後　宜蘭景點現報復性旅遊人潮

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▲太平山森林遊樂區人潮。（圖／羅東林區管理處提供)

▲清水地熱人潮。（圖／宜蘭縣政府提供)

端午節連續假期是新冠肺炎疫情6月7日解封之後的第一個連假，繼昨天連假第一天國道五號及蘇花改出現大量車潮之後，今（26）日宜蘭縣主要景點則是出現「報復性旅遊」人潮。昨天端午節連續假期第一天，宜蘭縣主要聯外道路國道五號與蘇花改一早都出現大量車潮，國道五號甚至出現連續堵車超過30小時的奇特景象今天是端節連續假期第二天，路上車潮已沒有昨天多，蘇花改南下，今日上午十時，往花蓮的車流量為6140輛，與昨天同一時間的8816輛相較，少了近3000輛。雖然聯外道路車潮減少，但縣內太平山森林遊樂區、清水地熱、五峰旗風景區、傳藝宜蘭園區等主要景點卻都出現「報復性旅遊」人潮羅東林區管理處所轄的太平山森林遊樂區，上午九時入園人數已超過2000人，入園車輛在入口處前回堵超過2公里，迫使管理單位呼籲還沒出發的遊客請選擇其他景點。而宜蘭縣政府管轄的五峰旗風景區及清水地熱也是人潮不斷。五峰旗風景區停車場，上午九時已經客滿，管理單位不得不實施一進一出的的管制作為；而儘管天氣炎熱，清水地熱上午九時十五分，250個車位已經停滿，園區內「煮蛋區」人滿為患，遊客雖然喊熱，但遊興似乎不減。除了這些景點之外，宜蘭傳藝園區也不遑多讓，從上午九時至下午一時，累計入園人數已近4000人。