追蹤日女感染源　下周起將進行血清抗體採檢

新冠肺炎疫情在台趨緩，卻因為日前傳出一名從台灣返日的留學生驗出確診，讓我國再度繃緊神經，不過指揮中心今（26）日表示，該案在台共匡列123位接觸者採檢結果均為陰性，為了釐清感染源，指揮中心發言人莊人祥表示，將從下周一起進行123位接觸者進一步的抗體採檢，預計在採檢後一周就能知道結果。





莊人祥指出，日本女學生絕對不是在近期感染的，甚至可以在1、2個月之前，或者是在更久前感染的。他進一步解釋，有兩個可能原因，這位女學生可能是偽陽性，也可能是在台灣感染。





莊人祥表示，該名個案接觸者都是陰性的原因有二，可能是因為這位女學生是偽陽性，那就能很好解釋，周遭的接觸者都是陰性，但若這個案例是弱陽性，他身邊的接觸者就很有可能已經被感染過，因為這位學生很少對外接觸，從2月底到現在，所框列的123人都是他的密切接觸者，因此等到做了血清檢測之後，就能知到更準確的答案。





莊人祥說明，指揮中心有持續跟確診女學生聯繫，根據女學生自述，平常幾乎沒有去唱KTV，也不去夜店，僅會跟朋友一起去吃飯，莊人祥表示「連他的密切接觸者都沒驗到，其他人更驗不到」。









