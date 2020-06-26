解封後首批境外生返台　教育部設置專門報到櫃台

▲教育部今（26）日在桃園機場第一航廈啟用境外生報到櫃台，截至目前統計，今日同意入境名冊人數預計8人（圖／教育部提供）

教育部今（26）日在桃園機場第一航廈啟用境外生報到櫃台，截至目前統計，今日同意入境名冊人數預計8人，明（27）日無人入境，另至今日為止核准入境名冊人數為62人，據了解，第一班載有境外生的班機已在下午3點55分落地，晚間將有另一班班機抵台。





教育部表示，已與學校在機場接機大廳設置輪值的單一櫃檯，目的在確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口。對於教育部及學校的輪值人員均參照CDC標準，比照機場的旅客服務櫃檯、防疫旅館的接待櫃檯等防護措施，提供全程配套口罩、手套，並備有酒精、護目鏡，且定時消毒櫃檯。





教育部說明，依指揮中心同意發布之境外生返臺就學相關配套措施，境外生下機後，須先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀後，並經通關入境程序，始出關來到入境大廳。此時境外生須依告示牌前往本部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。





境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束居家檢疫後，即可安心返校就學。









