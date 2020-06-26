林佳龍曝連假第三日國道地雷區　國五車流將達平日7倍

今（109）年端午連假適逢「報復性旅遊潮」，甚至從連假前一日就出現車潮，尤其是國道午後往宜蘭甚至出現連續36個小時時速不超過40公里的塞車狀況，明（27）日將進入連續假期第3日，交通部長林佳龍今（26）日稍早也臉書上發文，宣布高公局預估明天國道重點壅塞路段與時段，執得注意的是國五北上從上午11時至深夜11時，宜蘭至坪林路段，車流為平日7倍，提醒用路人避開壅塞車潮。





林佳龍發文表示，今年端午受疫情解封、暑假延後影響，出現反彈性旅遊潮，連假第一天車潮是歷年端午最多，甚至直逼過年。但道路的容量有限，台灣受限地狹人稠與自然環境，無法一直開路，所以在交通疏運政策上，希望利用既有道路，透過運具、時間、空間的分流，儘量降低塞車，讓運輸的交通量極大化。





林佳龍強調，這一切的基礎，是讓用路人在上路前，可以掌握到即時路況。因此積極推廣智慧交通，1968app透過顏色標示壅塞路段、甚至可以觀看即時影像，讓民眾可以避開塞車路段，規劃不塞車的路徑。





根據高公局預估，明天連假第3天是收假車潮的最高峰，鼓勵計畫在明天返工的用路人，若要行駛國5北返，3人以上請多利用高乘載時段，2人以下，則建議提早於11時前上國5。也可以多利用替代道路、搭乘大眾運輸，以避開國道壅塞。行駛西部國道北返的民眾，除多利用中午前之離峰時段上路，亦可多利用台61線替代道路。











高公局預估明天國道重點壅塞路段與時段分別為：





國道一號北上





10時至12時 圓山至大華，為平日4倍





14時至22時 西螺至埔鹽，為平日4倍





15時至20時 南屯至后里，為平日4倍





16時至21時 新竹系統至竹北，為平日4倍











國道三號北上16時至20時





關西至大溪，為平日4倍





大山至香山，為平日4倍





竹山至中興，為平日3倍





霧峰系統至霧峰，為平日3倍











國道五號北上11時至23時





宜蘭至坪林，為平日7倍











國道六號西向16時至19時





舊正至霧峰系統，為平日3倍



