中火投煤發電二度挨罰最重2000萬　台電批中市府違法處置

台電公司於24日晚間重啟台中電廠2號機組，台中市政府痛斥偷襲台中人，違法空污法，開罰200萬元，今（26）再度認定中火2號機已投入生煤進行發電，二度開罰，處以800至2000萬元罰鍰。對此，台電發言人徐造華表示，中市府開罰是違法處置，不應把空污問題全怪罪中火，台電會盡快提起行政救濟。夏季用電量不斷創新高，台電為確保即將到來的七月用電尖峰能穩定供電，因此決議在連假前夕測試機組，並於24日晚間正式點火啟動，台中市政府隨即前往稽查，昨認定違反空污法開罰200萬元並勒令停工，今再表示，中火2號機投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，市府環保局進廠稽查確認違規事證明確，依空污法規定開罰800至2000萬元罰鍰，後續將函送負責人至地檢署，函送對象將儘速釐清，最快於下周召開相關程序，進行行政流程後確定。徐造華說，近年來台中市工商建設快速發展，用電需求逐步攀升，5年來用電量增加20%，已逾台中電廠發電量，因此中火2號機需要運轉，有時火力發電廠停了一半機組，台中空污卻仍紫爆連連，空污來源及成因複雜，不能把空污問題全怪罪台中電廠。徐造華表示，對於台中市環保局再次至台中電廠稽查並再度揚言開罰，台電除了重申台中市環保局的違法處置，並提出兩點說明。第一，台中電廠除了滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，更何況近年來台中市工商建設快速發展，用電需求逐步攀升，從2014年257億度增加到2019年315億度，5年來增20%，已超過台中電廠的發電量，引此中火2號機需要運轉是合理調度。再來，徐造華說，6月後的夏季受到季節風向的影響，空氣品質良好，數日前萬人爭看日環食就是最好的證明，如今2號機正式點火並運轉發電，台中市空品一樣良好，反倒是冬季時，有時火力發電廠停了一半機組，空污卻紫爆連連，因空污來源多元，成因複雜，需要全盤考量與整治才能奏效，不能把空污問題全部怪罪台中電廠。