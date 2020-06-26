端午連假澎湖擠爆　旅遊處長：單日入境13,097 人

▲因為交通部觀光局對於國際旅遊尚未開放，使得暑假期間的出國人潮，全部轉移到澎湖這樣「偽出國」的海島度假模式。（圖／記者張塵攝，2020.06.26）

▲光是25日進出澎湖人次入境人數13097 人，因航空公司加班機和放大機型，運送人次已破去年紀錄。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

端午連假澎湖的觀光人潮爆滿，旅遊處長陳美齡表示，光是25日進出澎湖人次入境人數13097 人，打破去年端午假期的紀錄，而且今年首度海運超越空運人數，馬公航空站為避免過多人潮，特別開放原有的國際線大廳做分流，加快通關速度。因為交通部觀光局對於國際旅遊尚未開放，使得暑假期間的出國人潮，全部轉移到澎湖這樣「偽出國」的海島度假模式，加上澎湖在縣長賴峰偉的超前布署之下，繳出「零確診」的防疫成績單，讓擁有世界最美麗海灣美景的澎湖，成了國內旅遊首選。端午連假澎湖各地的知名景點遊客塞爆，航空公司加大飛機之後還是班班客滿，接機的導遊歡喜迎來人潮，尤其機場外排滿遊覽車盛況空前。來自臺北的謝姓遊客表示，因為現在國外還是十分嚴峻，澎湖就成為家庭旅遊的首選。旅遊處長陳美齡表示，光是25日進出澎湖人次入境人數13097 人，打破去年端午假期的紀錄，今年因航空公司加班機和放大機型，運送人次破去年紀錄。25日抵澎航班56班，總座位數5,553座。海運部分往返馬公與嘉義布袋高速客輪，布袋出港船隻20班載客7,108人，自高雄出港船1班載客617人，合計21航班7,725人也創下今年新高。因為新冠肺炎疫情的影響，國人關在家裡「悶」了好一陣子，不過最近傳出日本女子在台灣染疫的消息，卻完全沒有在這波端午連續假期降溫，讓國旅迎來史上最大幅成長的成長，尤其7月開始的的安心旅遊，更加考驗澎湖市場的承載量。