36度高溫特報來襲　中午前後雙北、南投雲林山區警戒

今（27）日是端午連假第三天，中央氣象局指出天氣仍受太平洋高壓影響，各地上午仍為多雲到晴，其中南部及花東地區清晨至上午有局部短暫陣雨，午後各地山區以及中部以北、東北部可能有午後雷雨。至於氣溫仍普遍在34度，甚至36度以上高溫，今早氣象局也發出橙色燈號，提醒中午前後部分地區高溫來襲。氣象局指出，今日風場轉為偏南風，因此南部及花東地區清晨至上午有局部短暫陣雨；各地上午仍為多雲到晴、穩定炎熱的天氣型態，午後在各地山區以及中部以北、東北部地區預計仍可能有熱對流發展造成午後雷雨。氣溫方面，各地高溫仍普遍在34度以上，其中大台北地區、基隆、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，仍可能達36度以上，出遊一定要做好防曬工作多補充水份以防中暑，午後也要留意天氣變化。而今日上午近7點，氣象局也發布高溫特報，提醒中午前後台北市、新北市，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，基隆市，新竹縣、彰化縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。另外，今日上午地牛翻身連２震，一發生在上午7時27分45秒，震央位於高雄市政府東北方70.8公里（高雄市桃源區），芮氏規模4.8，震源深度6.3公里。高雄市、台東縣、台南市最大震度3級、屏東縣、嘉義縣、花蓮縣、雲林縣、南投縣地區最大震度2級。另一起則發生在上午7時34分，震央位於高雄市政府東北方71.7公里（高雄市桃源區），芮氏規模4.1，深度5公里。嘉義縣、台東縣最大震度2級、高雄市、台南市、花蓮縣、嘉義市1級。