宜蘭國五北返40公里以下　車潮恐塞到晚上11點

今（27）日是端午連假第三天，國道出現北返車潮。而根據高速公路1968顯示，10點過後，國道五號包括宜蘭到頭城、頭城到坪林路段，每小時車速都在40公里以下。高公局上午表示，國道五號車潮預計到晚上11點才會緩解。至於西部國道車潮預計從下午2點開始。根據高速公路1968，上午10點前，全台車況良好，但10點過後，國道五號開始出現北返車潮，包括宜蘭到頭城、頭城到坪林路段，每小時車速都在40公里以下。高公局表示，北返車潮預估到晚上11點才會比較緩解。1968也顯示，宜蘭縣五峰旗瀑布、南投武嶺周邊景點，人潮顯示擁擠。至於國一部分，10點過後新竹到湖口車速40公里以下。高公局指出，預估從下午2點開始出現北返車潮，包括埔鹽系統到彰化北上、南屯到后里，以及新竹系統到新竹的北上路段也有北返車潮。國三部分，是關西到大溪、大溪到香山，以及竹山到中興、霧峰系統到霧峰，預估從下午4點開始有北返車潮。國六部分，高公局預估從下午4點開始，從舊正交流道到霧峰系統，會有一波西向北返車潮，預估晚上7點車潮才會較為和緩。高公局預估，今日國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局提醒，壅塞路段包括國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。