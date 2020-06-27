可口可樂也撤廣告！抵制潮擴大　臉書承諾：打擊仇恨言論

隨著新媒體時代來臨，社群網路的角色應該是一個讓所有使用者暢所欲言的平台、或者社群網路應該是一個有責任對言論把關的媒體，成了爭論不休的大哉問。而近期美國深陷種族仇恨的攻擊，有民權組織將矛頭指向臉書等社群媒體，呼籲企業發起杯葛。結果獲得廣泛響應，包括聯合利華、可口可樂等指標性品牌都宣布撤廣告，讓臉書緊急承諾，將會增強打擊仇恨言論的力道。美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸而死後，引發全美各地民眾上街抗議，更有民權團體發起「停止用仇恨賺錢」（Stop Hate for Profit）運動，把矛頭指向臉書等社群媒體，控訴臉書長期容許仇恨、暴力言論在平台氾濫，呼籲企業抵制。結果獲得廣泛響應，包括聯合利華、本田汽車、可口可樂等知名品牌均宣布將從臉書撤下廣告。對此，臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）今（27）日在臉書發表聲明，承諾將推出補救措施，增強打擊仇恨言論的力道。具體作法包括禁止涉及仇恨言論的廣告、標記政治人物有新聞性但具爭議的發言，禁止任何關於選舉投票的假資訊在平台上散布等等。不過祖克伯的最新聲明是否能夠挽回抵制企業的心，仍待觀察。據《BBC》報導，美國一個民權團體的發起人便表示，想用這份聲明來扭轉臉書對民主與人權帶來的傷害，是一個錯誤。更直言如果這就是臉書對於抵制潮的回應，「我們不能相信他的領導」。（編輯：倪浩軒）