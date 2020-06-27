不懼疫情小七拚轉型　高秀玲盼打造地區「微型百貨」

不懼疫情衝擊，統一集團開啟首間以微型百貨為概念的三大品牌複合店，結合旗下超商、藥妝還有健身房，而且地點選在台中鬧區，希望用一站式服務打造新型地標，就連美麗事業董事長高秀玲都親自到場，從藥妝到超商與健身房都親自環視開幕狀況。這個新的複合店以簡單生活概念為出發點，整體設計風格希望營造輕盈健康形象，不只是整體產品走向也與其他分店不同，統一超商行銷群副主管郭慶峰就提到，結合健身房的超商門市，針對優質蛋白需求明確，整體高蛋白健康食品銷量增加20%，所以這個新型店面也會針對運動前後飲食做產品調整，就連藥妝一樓也有高蛋白、健康食品，主打運動前後補給，還有專業藥師諮詢，提供消費者多型態的服務。高秀玲也特別強調，這次打造的複合型店面與以往大不同，基礎概念是微型百貨，因此她也特別帶記者實際逛了整個店面，像是一樓藥妝區域，跟傳統店面不同還打造了品牌香水區，部分知名品牌專櫃香水進駐，除了一般基礎平價美妝，這次也希望能打入高價品牌市場，創造社區中的小百貨概念。近年來統一集團致力於健身產業開發，這次複合型店面也結合健身房，在二樓設置運動空間，從重訓到有氧器材，以及專業教練規劃課程，希望從基本的超商串連起美妝、健身運動需求，不過對於展店計畫跟營收目標，高秀玲依舊態度保守，強調從沒為旗下事業群設定營收目標，儘管因為疫情期間對零售產業有所衝擊，但她只希望整合集團資源，持續提供多元服務。