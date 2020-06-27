國道上午零星事故、收假大致順暢  下午塞車路段有這些

今 （27）日為端午連續假期第3日，高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為33.8百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。上午國道行車情形大致順暢，唯有零星事故。10時起部分路段車流湧現，目前壅塞路段主要為國1北向內湖-汐止、國5北向頭城-坪林等路段，每小時車速40公里以下。高公局指出，本日上午國道有零星事故，10時26分於國1南向88公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時47分排除，造成後方車流回堵3公里；10時59分於國1南向351公里處發生2輛小客車、大貨車追撞事故，占用內側及外側車道，於上午11時05分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局研判，今日下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形，提醒用路人注意。長途部分，建議民眾多利用台 61替代國1國 3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道，呼籲民眾轉換道路更好走，避免塞在車陣中。