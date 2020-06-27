「聰明用路人」惹議　林佳龍再發文：各界指教虛心自省

端午收假車潮湧現，之前甚至出現國道五號連續36個小時塞車的狀況，交通部長林佳龍一席「做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」引起不少民眾反感，林佳龍隨後表示願意修正，而就在收假車潮來臨時，他又再度臉書po文，承認自己發言引發爭議，「各界的指教，我虛心自省」。對於失言爭議，林佳龍昨（26）日強調，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，願意修正說法。至於外界指高公局預測失準，林佳龍表示，行控中心都是三班制24小時運作，肯定基層同仁的辛勞。而林佳龍今日再度po文，表示「這兩天我的發言，引發了不少爭議。」，對於各界的指教，他虛心自省。他只有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應。林佳龍說，其實國人普遍認知到塞車是因為旅遊人數大爆發，但還是希望看到政府盡心努力改善的態度。誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理。他坦言，先前的表達方式確實不夠精確，自己也願意修正。當然，也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題。對於部分區的國道出現壅塞，林佳龍26日指出，在連假前召開會議時，高公局即評估受報復式出遊的影響，人潮與車潮會大量湧現，已研擬採用高乘載管制、開放路肩、夜間停止收費，並發布易壅塞路段以供民眾參考，同時高鐵、台鐵也都加開班次，達成運具、時間與路線分流，盼能將極大化國道的交通量，並減少壅塞。