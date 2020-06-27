大學指考7月3日登場　防疫措施照舊　需全程戴口罩

因應新冠肺炎疫情，以往固定於7月1日至3日舉行的大學指定科目入學考試，今年延到7月3日至5日舉行，各分區考場提前於上午7點開放量體溫，考生須在考試過程中全程戴口罩，且不開放陪考。大學入學考試中心表示，因應新冠肺炎影響，109學年度指定科目考試將由往年的7月1日至3日舉行，延至7月3日至5日舉行，考科共10科，考生可自由選考；若有考生因受居家隔離或檢疫等因素，可於7月20日至22日參加補考。今年指考共4萬3753人報名，安排於29個考區、51個分區、1290個試場舉行，大學入學考試中心祭多項防疫措施，包括每間試場人數由42人降為36人，管制進出動線，提早30分鐘開放進場、中午用餐時使用隔板、不開放家長陪考等；但身心障礙或重大傷病考生，仍可申請1人陪同。另擔憂7月天氣炎熱，考場同時開窗、開門和開冷氣，冷氣成效不佳，會影響考生作答；因此大考中心日前決議，指考時會將考場教室關閉前、後門，但對角處各開一扇窗，來保持通風，考生也應全程配戴口罩應考。大考中心提醒考生，進分區考場時須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本，包含身分證、有照片全民健康保險卡、駕照、護照或居留證等其中之一，並配合戴口罩、量體溫；未帶入場識別證考生，可到指定地點由試務人員確認身分後補發。