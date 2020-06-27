確診日女上百接觸者全陰性！醫曝「2結論」：原則不會變

日前一名短期來台的 20 多歲日本女性，無症狀回日本後，卻在機場檢疫時，呈現新冠肺炎陽性反應。而中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布123位接觸者採檢，均呈現陰性。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也給出「2結論」，並直言「不管是哪一種結局，戴口罩、勤洗手、儘量維持社交距離的原則不會改變」。
謝宗學在臉書提到，日籍女學生在台灣疑似感染武漢肺炎事件，目前接觸者 PCR 檢驗全部呈現陰性反應，他也對此做出兩個簡單結論：
一、 若周遭接觸者的抗體測試也呈現陰性，大概就是偽陽性，檢驗烏龍皆大歡喜。
二.、若周遭接觸者有任一人抗體測試呈現陽性，並表示過去曾經感染武漢肺炎，也表示日籍女學生曾經感染過但時間超過 1、2 個月以上，更表示台灣社區中「過去」可能有武漢肺炎病毒潛伏，必須擴大範圍繼續疫調可能的接觸者。
謝宗學也認為，結果 1 是最好的結局，但若是結果 2 也不用太恐慌，這是「過去 1 個月以前發生的事件」，但須小心有沒有繼續傳播到現在，他也強調「不管是哪一種結局，戴口罩、勤洗手、儘量維持社交距離的原則不會改變」。（編輯：潘毅）
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