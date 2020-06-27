第二波4名境外生明返台　教育部嚴格施行檢疫報到手續

教育部日前公布核准入境的境外生共8校62名，全都是港澳生，首批8位已於25日抵台，明（28）日將再有4名入境；教育部表示，已啟用境外生單一報到櫃台，確實將入境境外生送往防疫旅館，進行14天的隔離檢疫。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個國家或地區的境外生返台就學，符合資格共2238名，其分別為越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹的學生，
依照教育部統計，至今核准入境名冊人數為62人，36名來自香港、26名來自澳門；第一批8名已於昨日抵台，今日無新增人數，而第二批4人將於明日入境，預估7月會再有一批。
為避免境外生未確實入境報導，成為防疫破口，教育部已委託國立大學校院協會、私立大學校院協進會等協會安排各校輪值，在桃園機場第一航廈、第二航廈各設專屬窗口協助境外生報到，經過確實審核後，在輪值人員引導下，搭乘專車前往防疫旅館，經過14天隔離檢疫後才能出關返校，校方也會隨時聯繫並回報健康狀況給地方政府；若有境外生沒有向櫃台報到，教育部將會立即通知警政單位協尋。
據了解，已提報境外生返台名單且申請通過的學校有文化大學、東吳大學、實踐大學、元智大學、台北大學、彰化師範大學、高雄大學及中央大學等8校；審核優先順位則是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。
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