影／高雄最夯景點一次看！　老外揭「港都秘密」

波蘭攝影師安德住在高雄長達六年之久，身為在地人的他特別拍攝一支影片介紹高雄最好吃、最好玩、最好逛、最好拍的景點，希望讓大家看到港都最引人入勝的獨特魅力。
近年來，高雄發展相當快速，每一年都有新的景點等著遊客發掘、探索，安德尤其喜歡高雄的現代建築，每一棟都匠心獨運，像是都會公園、高雄展覽館、總圖等等。
除了現代化建築之外，高雄同時也保存了各式獨具特色的廟宇，其中，安德首推「蓮池潭」，園區內有佛教、道教、孔子廟，其中「龍虎塔」更是每年吸引來自國內外的旅客到此一睹其風采。
逛久了，肚子也餓了，高雄各式各樣的美食應有盡有，能滿足每一個人的口味。然而，安德個人私心推薦一家位在鼓山區的Coco Brunch早午餐。
若你喜歡親近大自然，安德也推薦了不少自然美景，像是從市中心開車不到10分鐘就能抵達的壽山、西子灣絕美日落。
最後，身為高雄地頭蛇的安德分享了在地人才知道的秘密，知道這個秘密後，任何人在高雄都能穿梭自如，不會迷路！
讓我們來看看安德最推的高雄景點有哪些吧！
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外國人在台灣-安德鏡頭下的世界
攝影師安德作品 | AMEDEE PHOTOGRAPHY
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