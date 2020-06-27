影／高雄最夯景點一次看！　老外揭「港都秘密」

近年來，高雄發展相當快速，每一年都有新的景點等著遊客發掘、探索，安德尤其喜歡高雄的現代建築，每一棟都匠心獨運，像是都會公園、高雄展覽館、總圖等等。

▲波蘭攝影師安德（圖｜Amedee提供）

除了現代化建築之外，高雄同時也保存了各式獨具特色的廟宇，其中，安德首推「蓮池潭」，園區內有佛教、道教、孔子廟，其中「龍虎塔」更是每年吸引來自國內外的旅客到此一睹其風采。

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