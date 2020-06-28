台灣哪個縣市適合自己去玩？眾推「這區」：交通讚又好玩

台灣好玩的地方非常多，每個縣市也都別具特色，各有各的優缺點，然而，有網友就好奇在 PTT 詢問大家「有什麼縣市適合自己去玩？」對此，全場一致狂推「這區」，大讚「交通很方便，好吃又好玩」。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，自己放暑假了， 除了找打工、看需要看的書之外， 也想自己一人到外縣市走走，他並請益大家「如果要自己去旅行， 不開車、不騎車的話，有什麼縣市適合這樣的人呢？我目前想的是台中，因為聽說公車很方便，桃園也可以，離我所在的新北算相對近的外縣市。但最想去屏東海生館，我記得好像有接駁車的樣子，大家可以推薦其他縣市或旅遊地點給我嗎？拜託各位了」。

▲網友在 PTT 討論台灣哪個縣市適合獨自去玩。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛推薦台中，直指「台中！我第一次一人旅行就是台中，公車非常方便！」、「台中市區的公車很方便，不會等很久」、「我自己一個人去台中玩，不會騎車還是很方便」、「台中公車免費搭一搭還行，跑市中心一些景點算方便」、「台中可以搭配公車玩，而且幾乎不用車錢」、「台中公車生活上不方便，但跑景點夠用了吧！日常生活跟假 日的節奏是兩碼子事，但會騎機車的話，能跑的點是公車的三倍啦！」

另還有人認為「台南」也是不錯的選擇，「台南租機車在市區就很方便很好玩」、「台南好吃又方便」、「推台南就是因為台南你要玩自然景觀、歷史人文、美食都有啊！」「台南，景點吃方便，會騎車更方便」、「我也是不會騎車開車，台南可以靠走路逛舊城區，認真要逛可以排出兩天的行程，安平那邊搭公車過去再下來走也不錯」。（編輯：許苡晴）