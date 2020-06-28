油價連9漲　29日起汽、柴油再漲0.3元

加油要趕快，台灣中油公司宣布，自明（ 29 ）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲 0.3 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 22.0 元、 95 無鉛汽油每公升 23.5 元、 98 無鉛汽油每公升 25.5 元、超級柴油每公升 19.4 元。台灣中油表示，本周受北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 承諾 7 月減產量將維持 5 、 6 月執行大規模協議水準等因素影響，帶動國際原油價格上揚。台灣中油說明，本周調價指標 7D3B 周均價為每桶 42.01 美元，較前周 40.76 美元上漲 1.25 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.049 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.32％ ，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲 0.8 元及 0.9 元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅各調漲 0.3 元，另 0.5 元及 0.6 元皆由台灣中油吸收。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。