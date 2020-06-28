國慶煙火施放地選定　台南漁光島雙十登場

國慶籌備會祕書長陳宗彥表示，經焰火處專業評估，並與台南市政府取得共識後，選定了台南市漁光島做為今年國慶煙火施放地。內政部表示，經過2016年的大地震後，台南市近年來積極重塑產業發展及文化資產的復原，並即將在今年年底完成修復工作，為與國人同慶及分享重建成就，台南市政府在今年初向國慶籌備會爭取國慶焰火施放，5月25日經籌備會第1次常務委員會議同意優先在台南市擇地施放。陳宗彥表示，他日前拜會台南市府，市府規畫出包括「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等5個建議地點，都相當具有在地特色。陳宗彥說，歷年來國慶焰火施放地點，均以安全為最優先考量，另外，觀賞區腹地承載量、佈彈選擇、交通動線、天文氣候等因素都是國慶焰火成功的重要因素，歷年在縣市政府提出地點規畫後，都會由國防部軍備局擔任幕僚作業的焰火處赴現地專業評估。經焰火處評估，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等3個施放建議地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區，未符合落焰區安全條件。加上「將軍漁港及七股鹽山」則因將軍漁港港區設有油槽，安全性不足，經綜合評估後，建議以漁光島區域作為施放地點的優先考量。陳宗彦說，為讓焰火施放滿足各界期待，國慶籌備會於6月中旬召開會議，邀集台南市政府及焰火處協商，並將評估結果報告籌備會主任委員游錫堃。接下來的籌備工作將由焰火處與台南市政府共同規畫，相信必然帶給國人全新的感受。