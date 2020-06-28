端午收假湧車潮　林佳龍臉書籲：耐心駕駛改走替代道路

日前因為一席「自己要去塞」引發失言軒然大波的交通部長林佳龍，今日稍早在臉書上發文提醒民眾，端午連假收假，高速公路湧現車潮，目前國道5號已經車多壅塞，呼籲民眾可以改走替代道路，也要耐心駕駛。林佳龍表示，今天是收假日，國道1號、3號、6號預計從下午3、4點到6點車多，提醒用路人多利用替代道路避開車潮。目前國道5號雪山隧道已經車多壅塞，高公局、警察、義警都盡力疏導，請駕駛朋友體諒耐心駕駛。也建議還沒上國5的駕駛朋友可改走替代道路台9線北宜公路或台2線濱海公路。林佳龍也特別提醒，車多壅塞時，請民眾務必提高警覺保持車距。他指出，昨天上午，宜蘭到頭城發生3起事故，高公局雖有事故處理班24小時待命，但即使以最短時間約20分鐘排除，仍難免造成回堵。另外有2兩起故障車，也導致宜蘭道坪林路段壅塞。因此再次提醒大家，上路前務必檢查車況、查詢路況。他也不忘表示，民眾可以利用1968App，提供替代道路與旅行時間等資訊，呼籲用路人，長途多利用台61替代國1、國3，以台9替代國5，以台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。如果真的開累了，請多利用服務區、休息站小憩，養足精神再上路。