職場上最忌諱說甚麼？成大生「3大怨言」　助教看了都怕

隨著今年新冠疫情對就業市場造成劇烈的影響，不少新鮮人在今年畢業季時期對求職感到焦慮，而在全年度求職高峰的七月暑假到來之前，就有一名成功大學的助教分享了在期末考試券上詢問「當各位同學進入職場面對主管有哪些話語不適合說的職場忌語」，而其中收到的答案讓他不禁感嘆「學弟也太兇」，引起眾人討論。

近日，一名成功大學的助教在 Dcard 上分享自己批閱的期末試券，根據原 Po 表示，該試券的最後一題是「 Bonus 加分題」，題目只問了一句「當各位同學進入職場面對主管有哪些話語不適合說」，試著要求回答者寫出職場禁語，沒想到就有一位學弟在回答區寫下「我好累，不想做了」、「給我做這些三小」，讓助教不知該怎麼給分。

▲助教看到學弟「真性情作答」也默默給了分。（圖／翻攝自 Dcard ）

仔細一看，原來助教也掙扎的曾經給了分，卻又用紅筆將加分給用線劃去，而原Po 最後也回答「那五分還是有給，這是額外的bonus，會撇掉是因為我分數統一算在右邊」，同時也表示「

我們助教都有共識，簡答題、申論題都會從寬給分

」，並稱讚該名學弟的回答寫的答案比較直接，也道出許多職場人內心的吶喊。

而在該篇貼文曝光後，就有其他網友留言「我看到期末的怨氣了」、「他寫得很好啊」、「很寫實每天會發生的事」、「不能說的心聲」、「正解，沒有之一」，而原 Po 也在後續留言向其他學弟妹們喊聲，表示不論在專題製作上或是研究遇到任何加工問題，都歡迎回到系館向他們求助。（編輯：楊智傑）