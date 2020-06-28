陽明山車禍釀24傷　公總：遊覽車駕駛無重大違規紀錄

陽明山湖山路一段今（ 28 ）日中午 12 時發生遊覽車追撞公車事故，造成 24 人受傷，公路總局緊急成立應變小組，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫，事故原因仍尚待調查，初步了解，遊覽車駕駛無重大違規紀錄，事故現場已恢復通車。公路總局表示，今日中午 12 時於陽明山湖山路一段發生富灥有限公司 365-V7 號遊覽車追撞三重客運 KKA-1022 號事故，造成 2 車共計 24 人受傷案，公路總局已於下午 1 時 20 分成立「 0628 遊覽車事故緊急應變小組」，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。公路總局指出，本次事故共計 24 人受傷（遊覽車 22 人、三重客運 2 人）， 1 人骨折較為嚴重，餘 23 人輕傷，受傷人員已分送內湖三總醫院 6 人、振興醫院 2 人、馬偕醫院 5 人、陽明醫院 4 人、新光醫院 4 人、榮民總醫院 3 人，公路總局已要求富灥有限公司及台北市區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。公路總局說明，本次遊覽車事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛為富灥有限公司所有 365-V7 號營業遊覽大客車，定檢及駕駛人黃○賢資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已排除，並恢復通車。