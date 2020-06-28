歐盟解禁名單未見台灣！他抖出「決策內幕」：不用太焦慮

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，近期疫情逐漸趨緩，歐盟研擬 7 月 1 日開放邊境，但首波解禁名單卻未見台灣身影，反倒是「有條件開放中國」。對此，前外交官劉仕傑昨（ 27 ）日就於臉書粉專上解析決策。
前外交官劉仕傑昨日就於臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」上，針對歐盟開放邊境第一波國家「沒有台灣，但有中國」一事，提出看法。
劉仕傑指出，這是個不具法律強制力的決議，因做成決策的人是歐盟內部一群資深外交官及大使，比較類似內部的意見共識，「但並非歐盟正式決策機制產生的決定。各個歐盟國家『沒有一定得遵守』這個共識。」
劉仕傑解釋，解封名單目前預計每兩週更新一次，以台灣流行語來說就是「滾動式檢討」。雖然台灣現在不在名單上，但或許下次就會被提出來討論，「兩個禮拜過得很快，大家不用太焦慮。」
再來，劉仕傑透露，「互惠」是一個原則之一，但不是唯一的原則。意思是，原則上我開放給你進來，你也要開放給我進來。但，這只是原則之一。
劉仕傑認為，歐盟解封名單的產生過程一直受到各國高度政治力的施壓，他也舉例，像似南歐國家海灘宜人，是美國的度假勝地，自然希望對美國開放大賺暑假觀光財，但偏偏美國疫情不怎麼理想。
針對台灣未被列入解封名單，劉仕傑也坦言「對台灣來說，我不覺得『現在被放在開放名單內』是絕對好事。」他認為，若現在被放進名單內，有可能是弊大於利，「各國疫情狀況幾乎都比台灣糟，無症狀確診數目龐大，如果因為開放了，導致台灣防疫出現破口，到時候台灣將付出鉅額公衛代價。」
不過，最後劉仕傑表示，要不要在名單上，台灣政府也要有自己的考量，縱使歐盟單方想放入台灣，但倘台灣政府經過科學評估認為寧可拒絕，我們也要有勇氣說不。（編輯：陳雅雲）
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