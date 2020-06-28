一日農夫掘土豆　澎西嶼白膜花生親子體驗活動

▲民眾下田徒手撥白膜花生，也有人帶著耙子來挖落花生，參加的民眾都埋頭苦幹，只花半小時大家的收穫滿滿。（圖／記者張塵攝，2020.06.28）

▲「白膜花生」農業體驗營活動還安排有掘土頭與剝花生比賽，分別由林垂昆與蘇秀杏獲得第一名。（圖／記者張塵攝，2020.06.28）

利用端午節最後一天的假期，澎湖縣農會特別舉辦一場「白膜花生」農業體驗營活動，議長劉陳昭玲、農漁局長陳晶卉等人28日在西嶼竹灣花生田區，與200組的親子和大小民眾一起體驗早期的剝土豆和掘土豆，農會總幹事陳一正向所有參加的民眾報告澎湖花生的成長史故事，讓民眾對澎湖更進一步的認識。採花生囉！澎湖200組大小民眾與親子們，今天充當一日農夫，在西嶼竹灣農田區一起下田採收花生，個個埋頭苦幹的採收，體驗到粒粒皆辛苦，留下難忘的回憶，場面熱鬧有趣。活動首先由農民耕牛犁田，接著大小民眾下田採收，有人徒手撥白膜花生，也有民眾有備而來，帶著耙子來挖落花生，參加的民眾都埋頭苦幹，只花半小時大家的收穫滿滿，主辦單位讓採收的花生都歸民眾所有，也有不少人現場蒸煮品嚐，讓澎湖最有名的西嶼「白膜花生」口齒留香。「白膜花生」農業體驗營活動還安排有掘土頭與剝花生比賽，分別由林垂昆與蘇秀杏獲得第一名，分別接受議長劉陳昭玲與陳一正頒贈獎金。農業體驗營活動還安排田媽媽以花生為主的花生石鮔蒸鮮魚、花生滷豬腳、花生炒高麗菜和花生肉粽等風味料理餐食料理，讓每位民眾歡度一個難忘的農遊體驗田園樂。「白膜花生」是澎湖大宗的雜糧作物，主要產於澎湖西嶼與湖西兩鄉，每年於冬季播種，生長期間，往往還要澆水，才會趕在夏季收成，澎湖的白膜花生帶殼蒸煮，口感香甜綿密，保有花生原有的營養與風味，冷凍、熱食均宜，是澎湖特有的伴手禮。