他自製20元「創意冰棒」！眾一看超驚喜：原來還有這招

夏天到了，天氣越來越熱，許多人都會吃剉冰、雪花冰和各式冰棒來消暑，而近日一名網友就貼出照片分享自製的「 DIY 創意冰棒」，讓眾人看後全都超驚喜，直呼「原來還有這招」。





原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中曬出自己做的「雷神之鎚咖啡冰棒」，並表示「啃了半小時還有一半！20 元一支實在是全宇宙最實惠！」而從照片可見，原 PO 利用一瓶 20 元的咖啡牛奶自製成咖啡冰棒，他將咖啡牛奶的包裝從側邊撕開，插入 2 根竹筷子，並放入冷凍庫冰，等待一段時間後拿出，外型猶如雷神槌子一般的冰棒就完成了！而他也好奇詢問「有人也這樣吃過嗎？」



▲網友將咖啡牛奶 DIY 成冰棒。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說） ▲將外盒包裝全撕開，就可取出一整支完整冰棒了。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

畫面曝光，網友紛紛留言「吃完應該精神都來了！」「太神了！」「好像不錯，可以把喜歡的飲料都變成冰棒」、「哇！這樣很可以餒！」「太有才了，又多學一招」、「好方法，超省錢，現在冰棒都不便宜」、「名字真是一絕啊，創意也是 100 分」、「突然想自製珍珠奶茶冰棒了」、「太有創意了，這要拷貝下來」。



