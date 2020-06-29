美國疫情還在燒！網揭「台美防疫差異」：看不到車尾燈啊

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，全境總確診人數已經來到 250 萬多人，且近日疫情還有反彈跡象；29 日凌晨，有網友在 PTT 八卦版分享有關美國各州狀況，其中光是佛羅里達州，單日確診人數就破萬例，更有網友分析台美防疫差異關鍵，貼文曝光立刻引發熱議。
原 PO 今凌晨指出，美國佛羅里達州的單日新增確診病例已經超過 1 萬人，成了繼紐約州之後，第二個可以一天內確診萬人的州。不過，他們的死亡率遠比紐約州低得多，但目前該州已經宣布關閉海灘。原 PO 也提到，事實上，在過去一周全美的病例都在上升。
對此，有網友認為，其實封城是很難的抉擇，不然就是在開始的時候像台灣一樣全力防堵，把目標定在決戰境外，一旦無法把病毒全部堵在決戰境外，入侵境內就會變成這樣了，「只能說台灣對防疫算這個上半場成功，會不會有延長賽還不知道，不知道疫苗能不能順利開出來，台灣自己還不見得能順利度過」。
至於有關美國與台灣醫療的最大差異，該網友認為，台灣的醫療體制很重視衛教，預防大於治療的全民科普，台灣人普遍醫療疾病的相關衛教做得很全面，上網一搜很多衛教檔案隨手可得，且台灣的全民健保讓普遍人民醫療常識比其他國家高上許多，直言「我們全民健保全球第一欸！大多國家人民的醫療素養都看不到台灣的車尾燈」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。