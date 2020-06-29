鬼門關前救回新冠肺炎確診者　北榮用類風溼性關節炎藥

蔓延全球的新冠肺炎疫情，雖然沒有在台灣造成嚴重的社區感染，但是仍有446人確診，7人死亡，過程中也有多名患者在加護病房搶救，台北榮總風濕免疫科主任蔡長祐就透露，今年3月初疫情開始升溫的時候，台北榮總曾收治一名嚴重肺水腫的重症患者，是從他院轉來的，而且當時整個肺部都已經發白，並且使用葉克膜，所幸北榮使用類風濕關節炎患者的生物製劑，讓患者情況快速好轉。
蔡長祐提到，這個病人是位老太太，當時從別院轉過來的，轉過來的時候情況糟糕、要用葉克膜，在整個醫院的防疫會議深刻討論後，在院長裁示下決定用這藥試試看，蔡長祐還強調，當時還沒有其他國家使用，而這個患者第一針用下去，狀況就明顯改善，很短時間就可以拔管。
北榮過敏免疫風濕科醫師廖顯宗表示，這個患者之前治療時，使用兩、三週的抗生素、升壓劑，效果都不是非常好，可能因為病毒感染後，影響心肺，所以用這抑制劑，用完一天內X光片就看到改善很多，這個藥物可以抑制細胞激素影響的後續併發症，也被納入中央疫情指揮中心的指引。
蔡長祐提到，這個抗IL-6藥物，是類風濕性關節炎標準治療之一，要經過專案申請才能使用，不管是新冠還是其他肺炎，局部肺部浸潤裡面，會產生細胞激素，所以如果可以抑制細胞激素，任何一種發炎狀況都可以獲得改善。這個藥物也已列入今年6月17日指揮中心所公佈的第7版，「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引」。
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