口罩熱賣！蝦皮釋出5色開搶　美廉社一片3元吸買氣

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心從口罩全面收用，到現在也已經開放市場自由販售，蝦皮購物今(29)天宣布，今、明兩天(29、30日)傍晚五點開始，加碼釋出中衛口罩，而且這回一次端出5種顏色。
蝦皮購物從端午連假開始，就每天開賣中衛醫療口罩，而且民眾搶貨意願高，幾乎是天天秒殺銷售，這次準備5種顏色，包含黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫等，每盒售價300元，每人每日限購1盒。另外，7月1日開始，蝦皮24h也將推口罩接力賽，從凌晨0點開始，將中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠口罩接力開賣，預計將超過20萬片的口罩。
另外，美廉社也加入戰局，搭配政府「振興三倍券」，從7/1(三)預購日開始，到美廉社消費就贈送一本「美廉社振興券」，內含醫療級口罩預購券一張（一盒50片），只要憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，完成後還有送50元折價券，換算下來等於每片醫療級口罩只要3元，美廉社也一口氣準備了10萬本，含有預購醫療級口罩的「美廉社振興券」，將從7/1(三)起開始發放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。