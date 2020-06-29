獵花火熱點　澎縣府公布菊島6處海景觀賞最佳區域

▲西嶼鄉赤馬安檢站、馬公金龜頭礮臺文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港、第三漁港、重光海堤都是適合觀賞花火的地點。（圖／澎湖縣政府提供）

▲澎湖縣長賴峰偉指出，目前全球疫情隨時還會有第二波疫情來臨，為了大家的健康安全著想，歡迎遊客來澎欣賞花火節，還是要保持社交距離。（圖／記者張塵攝，2020.06.29）

澎湖縣政府縣務會議29日討論今年國際海上花火節防疫重點，澎湖縣政府鼓勵民眾觀賞花火時，需依照中央疫情指揮中心「防疫新生活」規範，在戶外保持1公尺社交距離，若無法保持社交距離時需配戴口罩，旅遊處同時也公告6處花火節觀賞地點，歡迎遊客到不同地點觀賞，實施分流。澎湖縣政府旅遊處表示，因應花火節期間的防疫措施，西嶼鄉赤馬安檢站、馬公金龜頭礮臺文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港、第三漁港、重光海堤都是適合觀賞花火的地點，民眾前往不同據點欣賞璀璨花火，又可保持社交距離，可以一舉數得收到意想不到的效果。澎湖縣長賴峰偉指出，目前全球疫情尚未結束，隨時還會有第二波疫情，為了大家的健康安全著想，歡迎遊客來澎欣賞花火節，還是要保持社交距離，如無法保持社交距離，也希望大家自發性主動戴口罩，不要鬆懈。澎湖縣政府表示，受到「新冠肺炎」疫情衝擊，今年澎湖國際海上花火節延至7月6日至9月3日間舉辦，因澎湖在縣府團隊的努力之下，一直保持「零確診」的優異表現，因此享有全台第一的疫情紅利，加上7月份是國內旅遊的高峰，中央推動安心旅遊的推波助瀾，澎湖「類出國」海島度假獨樹一格，今年夏天旅遊市場將迎來爆發的成長，初步預估開幕時會有2萬人次湧入澎湖。