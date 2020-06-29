習俗百科／這不是蚊香！寺廟香環背後意義很催淚

▲寺廟香環的背後意義。（圖／shutterstock）

在台灣，信徒們到寺廟祭拜神明時，通常都會點上三炷香與神明溝通，三炷香分別代表「戒香」、「定香」和「慧香」，且依據道教「三為萬物之本」的觀念，祭拜神明時的三炷香，不只是敬拜神鬼、祖先，而是敬拜世間萬物，天地間的一切，因此三炷香代表著最高敬意和尊敬。雖然現在因為響應政府節能減碳的政策，大部份廟宇都實施減香策略，但每當信眾有重要事情祈求時，還是會點上三炷清香。此外，有時我們到廟宇還能看到有別於平常我們祭拜時使用的筆直線香，外型是一圈圈盤繞著的線香，這種我們稱之為「香環」、「環香」或是「盤香」。古時候，通常燒完一捲香環約十二個小時，所以，古人們早晨外出工作時，會先到廟裡祭拜神明，並點上一捲香環祈求工作順利、外出平安；等到晚上回家時，再到廟裡謝謝神明的庇佑，再點上一捲新的香環，為家人祈求健康。香環的外型就像一個完整的圓，在中國，圓形又象徵圓滿、團圓，且香火更代表「子孫」，因此焚燒香環除了祈求平安、感念祖先外，也是祈求全家都能平平安安、團圓在一塊，且家族香火永不中斷、子孫綿延。過去，因為交通工具不發達，更沒有電話、手機等聯絡通信技術，若家中有人要出遠門，家人們便會到廟裡為其點上大尺寸的香火，有七天、三十天的，除了祈求其平安歸來外，古人也會依據香環上的香火預測家人們是否平安，香環更成了信眾間的精神寄託，將擔心、害怕轉化成信仰的堅定。現代香環焚燒一捲則多為二十四小時或四十八小時。（編輯：連宜方）