真的很好拍！澎漁翁島秘境成網紅打卡熱點

▲創建於日治時期的虎目滬，因為建造的結構扎實，成為許多研究傳統漁業的學者專家必訪的名滬，在空拍機的拍攝之下，單心石滬之美躍然於眼前完整呈現。（圖／郭偉民提供）

▲虎目滬左右兩道石堤中間夾著一座心形的滬房，魚群漲潮時會遊入滬房，退潮之後就會困在滬房裡面，漁民待退潮時分就能來此將漁獲捕撈上岸。（圖／記者張塵攝，2020.06.29）

▲雙曲橋整個橋身呈現Ｔ字型，2個端點設置了帝芬尼綠的涼亭，滿潮時四周的海水也呈現了藍綠色，製造出夢幻的視覺效果。（圖／記者張塵攝，2020.06.29）

很多網美喜歡到澎湖「獵豔」，因為這裡有碧海、藍天、沙灘，還有與台灣本島迥然不同的人文風情，位在澎湖漁翁島的池東、池西村的雙曲橋、虎目滬、夢幻沙灘、玄武岩瀑等景點，最近陸續有網紅在此PO出美照，在網路推波助瀾下成為熱門新秘境，端午連假期間吸引許多遊客慕名前往。沿著在西嶼鄉公所有一座當地知名的「虎目石滬」（單心石滬），它可是與七美雙心石滬齊名，當地耆老表示，雖然七美石滬成名較早，但創建於日治時期的虎目滬，因為建造的結構扎實，成為許多研究傳統漁業的學者專家必訪的名滬，在空拍機的拍攝之下，單心石滬之美躍然於眼前完整呈現，加上藍天碧海襯托的氛圍，讓網路鄉民嘆為觀止，突然間竄起的網紅景點。虎目滬是用玄武岩所砌成，結構扎實完整，在豔陽下波光閃動有如大海的眼睛，美麗的圓弧只有退潮時分才出現蹤影，池西虎目滬就位在盡頭處的海岸潮間帶。左右兩道石堤中間夾著一座心形的滬房，魚群漲潮時會遊入滬房，退潮之後就會困在滬房裡面，漁民待退潮時分就能來此將漁獲捕撈上岸。「小池角雙曲橋」因位在港邊位置遊客容易找到，就成為大家拍照打卡的熱點，雙曲橋整個橋身呈現Ｔ字型，2個端點設置了帝芬尼綠的涼亭，滿潮時四周的海水也呈現了藍綠色，製造出夢幻的視覺效果；據了解，雙曲橋興建於1991年，設計師為當時西嶼鄉公所技士黃長銘，大家沒想到多年之後會搖身一變成為網紅景點。