這才叫經典！台灣第一罐鋁箔包裝茶飲居然也變成冰了

▲茉莉茶園茶飲將首度轉化成美味脆冰棒，將熟悉的好味道加以研發，創造出可以直接享用的「飲品冰」。（圖／NOWnews攝）

▲茉莉茶園系列冰品將在萊爾富獨家推出。（圖／NOWnews攝）

還記得下午踩著夕陽跟同學嬉鬧回家，順道在巷口雜貨店買甜滋滋的十元飲料嗎？每個世代人都有專屬於自己的「飲料霸主名單」，譬如一說出口就暴露年齡的五、六年級經典「雪克33」；七年級生則有三大飲品巨擘「茉莉茶園蜜茶」、「生活泡沫綠茶」、「阿薩姆奶茶」；八年級生的神級飲料肯定是「酷兒Qoo」，當時的廣告歌曲，可堪稱洗腦程度。從各世代流行的飲料包裝，其實就能看出當時發展的產業材料是什麼，台灣早期大多飲料都以鐵鋁罐包裝，直到7年級的世代開始，輕便更甚罐裝的鋁箔指包材開始出現在飲料架上，之後便開始了鋁鉑包飲料的大盛期，更方便運送、製作的包材也加速飲料產業蓬勃，這個時期出現更多新興口味的飲品，一切都要感謝鋁箔包的發明者！恐怕很少人知道，當時就大紅的茉莉茶園蜜茶，其實也是台灣第一款鋁箔裝茶飲，它經典不敗的原因就是直到現在依舊維持「銅板價」、「熟悉外觀」以及從未走調「好滋味」，這些都是讓茉莉茶園穩站經典鋁箔茶飲龍頭的主因，畢竟炎熱的夏日，不知道要喝什麼消暑時，相信記憶中的好味道準沒錯！現在經典又要來創造新經典了！隨著酷暑難耐，就算把愛喝的飲品冰到冰箱，都難以暢快消暑，只有甜甜蜜蜜的冰心甜品是盛夏絕贊享受。茉莉茶園茶飲將首度轉化成美味脆冰棒，將熟悉的好味道加以研發，創造出可以直接享用的「飲品冰」。這次新研發的茉莉茶園系列冰品將在萊爾富獨家推出，還未上市就註定會勾起眾多七八年級群眾的回憶，經典蜜茶口味的脆冰棒一樣選用含苞茉莉薰香與綠茶交織，同時佐入甘 醇蜂蜜醬，不僅呈現清涼解渴的風味，能夠將甜香冰入你心中；另款柚茶口味也在這次的改造變身中，帶著酸甜爽口的韓式蜂蜜柚醬，將花茶與花香點綴成唇齒留香的甜蜜滋味，就像把初嚐經典美味滋味的記憶冰凍起來，再次品嘗，依舊完美。近年越來越多經典飲品搭上百變創新的冰品盛宴，不僅因為好的口味無論用何種形式呈現，終究會是銷售榜上的熱點，隨著夏季冰品熱戰開打，誰能掌握顧客的脈動，誰就能成為盛夏冰棒聖品。

商品資訊:

光泉茉莉茶園-蜜茶脆冰棒 $30/支

光泉茉莉茶園-柚茶脆冰棒 $30/支

開賣日期:7月1日

哪裡買：全台萊爾富門市

優惠活動：即日起～7/28，第2件5折