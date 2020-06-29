行政院核定鄭明典升任中央氣象局長

交通部今（29）日宣布，經行政院核定，交通部中央氣象局局長由原副局長鄭明典升任。交通部表示，鄭明典對於氣象領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才。
新任的中央氣象局局長鄭明典今年62歲，美國加州大學大氣科學系研究所博士，歷任中央氣象局氣象預報中心主任、該局氣象科技研究中心主任及副局長等職務，資歷完整，學驗俱豐。
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