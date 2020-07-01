國旅加碼／安心旅遊補助上路　這些樂園、飯店都能用

▲飯店業者加入振興券戰局，最高可享 6 倍回饋。（圖／晶華酒店）

交通部觀光局 7 月 1 日起推出安心旅遊擴大國旅補助，自由行每人最高補助 2000 元，團體旅遊最高補助 1200 元，行政院則將於 7 月 15 日發放振興三倍券，提升民眾消費意願，即日起開放預購，旅遊業者樂觀預估，國旅業績能較以往有 3 倍以上的成長，並趁勢推出振興券翻倍優惠，搶攻接下來的暑假旅遊商機。安心旅遊擴大國旅補助 7 月 1 日上路，包含團體旅遊、自由行、觀光樂園、台灣觀巴等 4 大優惠，號稱史上最大規模補助方案。其中民眾最關心的自由行，不分平假日，只要入住符合活動的觀光旅館、旅館或民宿，每晚最高可折抵 1000 元，入住離島旅宿可加碼多 1 次折抵。觀光樂園部分，只要是民國 90 年 7 月 1 日（含）以後出生的民眾，可於 7 月 1 日至 8 月 31 日不限次數免費入園；旅客參加台灣觀巴半日、 1 日遊行程，可享 2 人同行 1 人免費；團體旅遊則是每人每日補助 700 元，離島行程加碼每人每日補助 1200 元，每團補助上限最高 7 萬元。另針對行政院 7 月 15 日發放振興三倍券，旅遊業者也推出加碼優惠活動，可樂旅遊表示，只要使用振興券訂購指定澎湖旅遊商品，最高即可折抵團費 4000 元，未來將陸續有第二波、第三波等優惠辦法；雄獅旅遊則加碼贈送 3000 元訂房優惠券，加上原有住宿優惠，最低下殺 3 折起；易遊網預計振興券上路後推出限時優惠，詳細內容研擬中。此外，飯店業者也加入振興券戰局，晶華酒店 7 月 15 日至 8 月 31 日推出「盛夏郵輪式度假體驗」專案，使用振興券加價 2000 元即可享兩大兩小栢麗廳、泰市場或義饗食堂自助晚餐，以及沐蘭 SPA 抵用券 1000 元，下次住房抵用券 1000 元，總價值超過 6000 元。台北凱撒大飯搭配安心旅遊補助，暑假住宿每房 200 元起；台北凱達大飯店推出「嬉遊凱達發現艋舺」優惠，凡完成踩點任務圖，精緻雙人客房每晚 1099 元起，若搭配安心旅遊補助，等同每晚只要 99 元，另贈美食兌換券及購物折價券。六福旅遊集團則是聯合旗下六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居，推出「放大你的振興券」活動，只要於六福萬怡酒店、六福居使用振興券支付房費可享 9 折，關西六福莊可免 1 成服務費，另可以現金 3000 元加購任一品牌住宿券一張；於六福萬怡酒店使用振興券單筆消費滿 3000 元，即贈 3000 元餐飲折抵券。雲朗觀光集團結旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義等，民眾使用紙本振興券、信用卡消費，滿 1500 元即贈 1000 元雲朗振興券，消費滿 3000 元即贈 2000 元雲朗振興券，可於下次入住時抵用房費，希望藉由加碼振興方案，有效帶動國旅景氣。宜蘭傳藝老爺行旅加碼振興券消費回饋，單筆消費使用 1000 元以上紙本振興券，即贈價值超過 3000 元餐飲住房優惠券，包含住宿抵用券 1000 元、手路菜中餐廳晚間套餐買一送一（價值 660 元）、假日不加價（最高價值 1600 元）。