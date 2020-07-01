國旅加碼／全民瘋離島！澎湖、馬祖最熱門　機位數創新高

今年因為新冠肺炎疫情影響，民眾不能出國，紛紛將目標轉向國內離島，根據業者統計，目前市場需求以澎湖、馬祖航線最為熱絡，以華信航空為例，部分航線改以 104 人座的 E190 執飛，並規畫向台灣虎航租借飛機，最快 7 月初投入澎湖航線；立榮航空也以 A321 機型投入澎湖航線營運，加上雄獅、可樂旅遊等業者申請離島包機，預計今年暑假離島機位數將達百萬創新高。華信航空表示，國內航線運量需求增加， 5 月金門航線與澎湖航線載客率已達約 75％ ， 6 月起也大幅增加離島航班，並且放大機型、提高班機密度疏運旅客，其中，約百餘班將會放大為 104 人座的 E190 或華航 737-800 型客機飛航，預估今年暑假期間總機位數將達到 30 萬，載客率可提升至 8 成以上。為加強疏運旅客，華信航空規畫向同集團的台灣虎航租 A320 客機，投入離島澎湖、金門航線營運，主要以暑假旺季 7 、 8 月支援為主，最快 7 月 5 日就可開始載客，預估每天可再增加近 2,000 個機位，目前民航局已進行航機務審查作業。立榮航空也自 6 月增加離島班，立榮航空分析，目前市場需求以澎湖及馬祖航線最為熱絡， 6 月澎湖航線加班及放大 A321 機型，較去年同期增加近 1.8 萬個座位數；馬祖航線加班後亦較去年增加 1.7 萬個座位數，其他航線會依市場需求做適度調整，預計將達 32 萬個座位數， 7 月份也會進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近 50 萬。此外，為解決離島航線一位難求的問題，旅行業者也開始與航空公司洽談包機業務，雄獅旅遊透露， 7 月 6 日到 9 月 3 日花火節期間，將與華信航空、立榮航空合作，每個月將取得逾 1.2 萬個機位，還會運送 10 輛集團旗下雄獅通運專屬大巴士至澎湖，打造遊覽車隊組織；可樂旅遊也說，與華信航空合作，預計暑假期間每日可取得 200 個澎湖機位。