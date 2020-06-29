發大財還有機會！威力彩連40摃　下期上看12億

威力彩再度摃龜，台灣彩券今晚開獎，眾所矚目的威力彩頭獎仍未開出，算上本期已經連續40期頭獎未開出，是自第三屆以來連摃期數第三高。台灣彩券預估，下期頭獎將上看12億元。
台灣彩券表示，下期（7月2日開獎）預估銷售3.4億元，頭獎累積金額預估為上看12億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第8高。
威力彩第109052期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、19、01、27、26、38，第二區中獎號碼為08。
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