NOW早報／光南口罩疊得像山沒人買？店員曝真相：秒殺啦

光南口罩「疊得像山」怎都沒人要買？店員曝真相：秒殺啦





隨著國內疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾現在不只到藥局可以買到口罩，許多實體通路都有在限量販售，近日就有網友在「口罩現貨資訊專區」貼文指出，「路過台北車站光南，發現門口有一箱一箱的口罩，數量還有很多，去問店員才知道，這才剛剛進貨，本來都在三樓日用品部賣，但民眾還要爬樓梯上去買太麻煩，因此直接擺門口叫賣效果不錯，買的人不少，我本來要上樓買，結果剛好瞄到門口有，就開心的結帳了」。





貼文一出，網友紛紛回應「哈哈哈笑死，上周被報導後早買不到了」、「原來是當夜市叫賣的部分啊 XD 以為滯銷了」、「我們這邊的光南口罩秒殺欸，都買不到」、「為什麼當台北有貨時，偏偏我就不在台北」、「等等不限盒數欸，有人有發現嗎？」、「放三樓賣比較慢，放一樓就秒殺啦 XD 」。



事實上，除了實體店面外，許多網路平台也都有販售口罩，如蝦皮購物 29 、30 日傍晚 17 時將釋出中衛口罩，7 月 1 日蝦皮 24h 將隆重推出口罩接力賽，從凌晨 0 點開始攜手中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過 20 萬片口罩，讓民眾一次買個過癮。



▲網友分享路過光南發現門口堆滿口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）

藍綠立委搶主席台激烈拉扯！網一看「賴品妤表情」笑瘋了





為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，藍綠立委昨（ 29 ）日上午在立法院議場搶佔主席台，雙方爆發激烈推擠衝突，而消息一出，不少網友觀看各媒體線上直播立法院現場，卻有人發現民進黨立委賴品妤的表情怪怪的，貼文引發熱議。





立法院國民黨團昨天突擊佔領議場，要求總統蔡英文撤換監察院長被提名人陳菊，同時以鐵鍊以及沙發椅堵住議場各個通道，堅決不退，結果，今天上午 11 時 15 分左右，民進黨立委以油壓剪剪開各通道鐵鍊，強勢進入議場，藍綠立委因此爆發激烈衝突。





對此，就有網友看完直播後在 PTT 表示「賴品妤在拉扯之餘還有空俏皮吐舌，真的太好笑了，她當時心裡到底在想什麼阿 XD 」只見直播畫面中，藍綠立委擠成一團，民進黨立委賴品妤在拉扯中，大翻白眼並且吐出舌頭。貼文一出，鄉民紛紛回應「笑死，到底在幹嘛 XD 」、「是不是覺得很新鮮哈哈哈」、「全場最逗趣」、「跟高嘉瑜在姚文智造勢晚會的表情有拼喔」、「超好笑，我真的要笑瘋了」、「我也有看到 XD 笑到爆」、「真的快笑死了啦」、「好煩 XD 旁邊的表情整個對比」。



▲藍綠立委爆發衝突，網友看直播卻發現賴品妤臉部表情俏皮。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／各地留意雷陣雨！北部、花東地區恐飆36度高溫





今（ 30 ）天太平洋高壓勢力稍減弱，台灣附近水氣較多，西南風影響，迎風面的中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，其中山區及近山區平地要留意瞬間大雨發生；各地悶熱，氣溫普遍在 33 度以上，大台北地區、基隆、台東、花蓮縱谷及新竹、宜蘭、中南部近山區仍有局部 36 度以上的高溫，外出請注意防曬並多補充水份。





不斷更新／民進黨團人數優勢表決 立法院確定開臨時會





抗議民進黨長期忽略在野黨的意見、杯葛監察院長陳菊人事案，國民黨團 28 日下午便突襲議場、用鐵鍊及椅子卡住各門口，想阻止民進黨進場把他們拖走。到了 29 日上午，傳出立法院長游錫堃要求警察以油壓剪剪斷鐵鍊，強行破門進入議場，議場瞬間成為守城的國民黨團、攻城的民進黨團的攻防戰。





29 日上午立法院議場呈現一片肅殺的氛圍，只要議場的某扇門有動靜，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安就要提醒黨團成員注意。但到了上午 9 點半左右，先有幾個民進黨的立委到 2 樓的媒體席，隔空對佔場的國民黨團嗆聲，隨後便離席。過了約 10 點半，議場的各扇門都開始有動靜，國民黨主席、立委江啟臣指出是游錫堃下令要警察持油壓剪破門，國民黨立委也以棍子隔著門敲打油壓剪，想阻止民進黨團破門而入。還有民進黨立委大喊「為什麼助理可以進來？」反遭國民黨反嗆「在場的都是立委，是你認不出來！」





時至上午 11 點左右，先是捆住主席台後方兩扇門的油壓剪被剪斷，民進黨立委郭國文率先翻過擋住門的椅子進入，而另一側，綠委蘇震清也進門，還和藍委費鴻泰產生拉扯，霎時間粉塵、水瓶齊飛，現場一片混亂，而下方的門也都被突破，即便主席台後方的門還在攻防，但議場內早已是民進黨立委們在清場，想恢復開會。眼見控制不住情勢，國民黨團遂集結在主席台，避免被各個擊破，民進黨立委則試圖將藍委一個個拉出，下方還有民進黨立委朝著主席台潑水，期間還有「你可以告我！」、「不要拉！很危險！」等喊聲，不少民進黨男立委高舉雙手，想證明自己是清白的。在人數優勢下，民進黨立委以多對一方式，先逐個將在外圈的國民黨立委拉走，還在中間的剩下李德維、林思銘、楊瓊瓔、謝衣鳳、馬文君等人，在綠委鄭運鵬、沈發惠、黃國書率領下，民進黨團一鼓作氣將僅剩的藍委都擠出主席台，重奪議場控制權，並把還不願離去的藍委帶走。



不過，即便國民黨守不住主席台，馬文君、葉毓蘭、李貴敏、林奕華、溫玉霞等幾名女立委還是緊抱著主席台旁邊的桌子，被拉走的藍委們也到下方替她們加油，希望她們能撐住，場面僵持將近一小時仍未完全排除，在 12 點初，最後一名立委林奕華也被拖走，民進黨完全掌控主席台，還有民進黨立委將鐵鍊還給國民黨，嘲諷道「（還給他們）那是國民黨黨產啦！」「好了謝謝國民黨喔！」而剩下的國民黨成員則聚集在主席台下方，仍不願離去。



國民黨遭清場後，呈現民進黨佔主席台、國民黨在主席台下，兩黨不斷各自喊口號想蓋過對方的聲音，國民黨喊「反對酬庸、退回陳菊！」；民進黨則喊「反抹黑、顧民主、護台灣！」民進黨立委邱議瑩還補了一句「我要冷氣！我要開燈！」想酸國民黨團昨晚佔領議場後，還要求開冷氣。而一旁的議事人員則四處奔走、將椅子歸位。時間到了 12 點 20 分，議場響起開會的鈴聲，游錫堃回到主席台，一旁的大螢幕也顯示國民黨、民進黨、民眾黨團的總召要求開臨時會，系統也開始進行測試，蘇巧慧、何欣純等民進黨立委也回到台下，準備好重新開會。在民進黨團人數優勢下，表決結果立法院第一會期確定召開臨時會，處理的提案也以民進黨團為主，在十二點三十七分，游錫堃宣布散會，國民黨團立委也陸續離場。



▲民進黨團立委破門而入後，現場情況一片混亂，粉塵、水瓶齊飛。 (圖/記者呂炯昌攝)

首度承認後悔嫁宥勝、天天吵架 蕾媽：外來誘惑非常多





宥勝近來帶老婆小嫻（蕾媽）、女兒蕾蕾及兒子剴剴搬離租屋處，一家四口以露營車為家，過程並用影像記錄。最新影片中，夫妻倆回答網友提問，蕾媽首度在鏡頭前承認後悔嫁給宥勝，也坦言非常多外來的誘惑找上老公，更自爆兩人脾氣都不好、天天吵架。





結婚 5 年的宥勝及蕾媽，被問到有沒有吵過架，宥勝直言和蕾媽脾氣都很差，「每天在吵」、「（日子）沒有那麼平和啦」，蕾媽解釋是「觀念溝通」，至於誰先低頭？蕾媽表示看狀況，宥勝補充說，有時他先低頭是沒用的，因為蕾媽情緒還在，但不管蕾媽對或錯，「她只要低頭，我就 OK 了！」





有網友問，宥勝顏值高，來自異性直接或間接的誘惑是否很多？蕾媽加重語氣證實「非常多！」更不認老公是帥哥，但她表示之所以選擇宥勝，最大原因是因為對方是個「想法很多的人」，不僅與自己互補，也能讓她的生活充滿驚喜或驚嚇，而宥勝則透露，選擇蕾媽是因為「她願意縱容我的任性」。





對於是否後悔過嫁給宥勝？蕾媽坦承「後悔大概 3650 次」，那又為何願意待在他身邊？宥勝在一旁接話：「她後悔 3600 萬次，但她覺得更爽5億次…其實我們剛開始是很磨合的，磨到後來現在已經找到平衡點，我覺得在蕾媽手術完之後，我們會是一個全新的出發。」



▲宥勝與蕾媽回答網友提問。（圖／宥勝去哪兒YouTube）