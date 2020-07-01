國旅加碼／搶高端商機　萬元以上旅遊商品詢問度暴增

▲虹夕諾雅谷關每晚價格 18,000 元起跳，仍被外界稱為「史上最難訂房」的飯店。（圖／虹夕諾雅谷關）

▲瑞穗天合酒店的親子家庭房每晚要價 14,000 元起跳，暑假期間幾乎是一房難求。（圖／瑞穗天合酒店）

▲台鐵推出萬元以上郵輪式列車行程，搭配蒸汽火車仲夏寶島號，雙人房每人價格約 1.4 至 1.5 萬左右。（圖／台鐵）

台灣疫情趨緩，使得國旅市場再次熱絡，也讓高端旅遊商品近期詢問度激增，像是涵碧樓三天二夜頂級專案至少 5 萬起跳，瑞穗天合酒店別墅房型每晚也要價破萬元，還有旅行社也推出頂規的國旅行程，民眾接受度都較往年提升不少，甚至高價商品賣得比特價還快，暑假訂房幾乎都已經額滿。搶攻國內旅遊商機，除了推出促銷優惠外，頂級消費市場也是不容小覷，以國內頂級度假酒店涵碧樓為例，平日兩天一夜專案至少要 2 萬元起跳，若是三天二夜的頂級專案更是要價超過 5 萬元，詢問度相當熱絡，除了退休族群外，近期也有不少家庭以及年輕客群入住。同樣位在中部的虹夕諾雅谷關，是由日本星野集團來台開設，主打頂級溫泉度假村，即使每晚價格 18,000 元起跳，仍被外界稱為「史上最難訂房」的飯店，住房率幾乎維持在 8 成以上，暑假預約全數額滿， 9 月也僅剩下平日有空房。而有台版迪士尼之稱的瑞穗天合酒店，是東台灣相當熱門的親子飯店之一，館內除了一般客房外，還有別墅及寵物房型可以選擇，其中，每晚要價 14,000 元起跳的親子家庭房，每房配置溜滑梯及獨立溫泉泡湯浴池，暑假期間幾乎是一房難求，業者還引進悅榕集團旗下頂級品牌悅椿 Spa ，預約也是相當踴躍。看好這波國旅商機，台鐵也推出萬元以上郵輪式列車行程，行程包含六十石山金針花季、台東熱氣球嘉年華、知本溫泉等主題，每人要價萬元起跳。易遊網表示，郵輪式列車搭配蒸汽火車仲夏寶島號的限量行程，隨著搭配飯店和行程體驗不同，雙人房每人價格約 1.4 至 1.5 萬左右，開賣至今已銷售逾 7 成。此外，旅行社推出頂規的國旅行程，三天兩夜售價 27,800 元起跳，甚至比出國還貴，不過仍吸引不少民眾埋單，雄獅集團品牌策略副總經理陳昭志指出，在行程設計上以平日出發為主，讓消費者有更好的接待品質，並選擇當地的導遊與司機，加強在地化這項訴求，「哪裡有好吃、哪裡有好買，導遊馬上就能帶你過去」，既有套裝旅遊的優勢，又能有客製化服務，這些都是傳統團體旅遊沒有的優勢，也是吸引民眾選擇的一大因素。陳昭志說，透過不斷的創新與常識，這些國旅商品未來也能成為吸引外國旅客的一大賣點，待未來國境鬆綁後，讓這些商機可以繼續延續下去。