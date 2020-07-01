國旅加碼／台鐵推郵輪式列車　高鐵買票送飯店住宿

▲8 月進入夏季主題花卉金針花季後，郵輪式列車也安排探訪台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山等金針花聖地。（圖／花蓮縣政府）

▲高鐵與全台 18 家飯店「買一送千」活動，車票加飯店住宿，比單獨買來回車票還便宜。（圖／台灣高鐵）

7月1日起安心旅遊正式上路，各大旅遊景點及交通業者紛紛祭出好康優惠，希望促進國內旅遊景氣復甦。台鐵於暑假期間推出郵輪式列車行程，還有日前話題度很高的美學觀光列車，高鐵則是主打限定優惠，與全台 18 家飯店一起推出「買一送千」活動，車票加飯店住宿，比單獨買來回車票還便宜。台鐵配合國內疫情趨緩並推動安心旅遊， 7 月至 9 月推出系列郵輪式列車行程，包含森林浴森呼吸、步道輕旅行、仲夏寶島號主題列車、夜宿海生館、台東國際熱氣球嘉年華、瑞穗採文旦，以及之前詢問度很高的美學觀光列車。8 月進入夏季主題花卉金針花季後，郵輪式列車也安排探訪台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山等金針花聖地，系列行程每年推出都引起搶購。為加強防疫，郵輪式列車遊程多以戶外自然居多，行程中列車提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳等，也會要求領隊配戴口罩。根據台鐵規畫，郵輪式列車行程雙人房最低 5700 元起，部分商品則會達到萬元以上，承辦廠商易遊網表示，行程若搭配蒸汽火車仲夏寶島號的限量行程，雙人房每人價格約 1.4 萬至 1.5 萬左右，會隨著搭配飯店和行程體驗不同調整，民眾反應熱絡，目前整體銷售量超過 7 成。至於高鐵則與全台 18 家飯店合作，推出「買一送千」優惠活動，以捷絲旅高雄站前館 2 日自由行為例，住宿加台北至左營來回車票，每人價格 2580 元起，比單獨購買來回車票 2980 元便宜 400 元，另贈 1 張千元抵用券，可用於指定行程折抵。此外，針對離島旅遊，高鐵即日起至 9 月 30 日推出限定「高鐵、澎湖」交通聯票，內容包含嘉義來回車票 65 折優惠，以及澎湖套票優惠價 1850 元（高鐵嘉義站－嘉義布袋港－澎湖馬公港來回接駁車與船票，價值 2250 元），憑票可享澎湖當地交通優惠；「高鐵、小琉球」交通聯票則包含左營來回車票 65 折優惠，以及小琉球套票優惠價 790 元。