富旺國際將再創房市奇蹟　無邊際懸空泳池成建案亮點

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▲位於台中高鐵特區的指標建案「世界之翼」( 圖/業者提供)

▲富旺國際「至善路新案」位於七期生活圈內精華地段，預計於7月中旬推出。(圖／業者提供)

台中多年來一直引領著全台房市朝向「藝術、文化」的重要市鎮，放眼望去，每一處所建造的大樓，除了外觀造型前衛且獨特，在大樓中更注入了藝術、文化的氛圍，至今，台中已經成為建築業「比美」的兵家必爭之地。「富旺國際」在建築領域耕耘30多年的時間，董事長林正雄用他獨特的眼光和國際視野，打造出令人印象深刻的建案，值得一提的「世界之翼」，位在台中高鐵特區，是中台灣指標性建築，建案規劃採雙塔建築、弧形外觀、錯層設計，獨特的建築風格，用垂直綠化的元素，讓建築融入周邊環境吸引企業主相繼前來看屋。另外位在北屯的「富旺雍華」，綠覆率多達33%，就像是一座森態地景，在建築規劃上與開務聯合總建築師龔瑞琦、聯宇土木結構顧問劉醇儒、元亨利貞設計總監陳瓊鈴聯手，共同打造出跳島森態銀級智慧宅，產品則規劃大3房與4房，不僅交通便利，生活機能更是不在話下，鄰近學區、夜市，居住空間寛敞，提供獨立車位，是換屋族的首選項目之一。新冠肺炎肆虐全球，但台灣房市僅受輕傷，目前疫情逐漸趨緩，林正雄對於未來相當有信心，他說，台中今年是軌道經濟元年，預估2020年推案量將達到2800億，接下來將在市中心推出令人期待的國際指標個案。富旺國際將與建築師劉偉彥、燈光大師袁宗南、設計師蘇進麒、聯宇工程等團隊打造台灣大道的唯一精品小宅，除建築外型，富旺國際更學習國際飯店優點，不惜成本打造全台唯一擁有「無邊際懸空游泳池」的住宅，預計於今年7月中旬正式公開。總經理林宗毅表示，目前富旺國際此塊台中市至善路案約為1500坪的建地，享有七期生活圈地段價值性，且擁「至善明星學區」等多重地段優勢，未來將規劃樓高24層的豪宅，懸空游泳池是最大的特色，這也是台中第一棟飯店式豪宅公寓的創舉。上揚國際建築團隊台中一處楊濬輔總經理提到，西屯區為台中產業與交通最齊全的核心地區，此次非常看好「至善路新案」的地段優勢及科學園區助攻，並且該案預計推出該區域內少有的小坪數產品，也非常認同富旺國際在建築設計及建材配備上的用心，因此全案尚未推出便吸引許多人詢問，目前預約數也已超過250組！因此非常有信心在公開後能夠創造銷售佳績。