氣溫甫創史上新高　氣象局公布今年度預估颱風數量

夏季飆高溫引發熱傷害外，颱風也是勞民傷財的一大天災之一，昨（29）日下午，氣象局在台北測站測得38.9度高溫，更打破有史以來6月最高氣溫紀錄，讓民眾對於今年的颱風災害更加憂心，不過，中央氣象局今（30）日召開109年度颱風展望記者會表示，預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常的機率較大。中央氣象局說明，今年至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少，往年西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風個數正常為3至5個。氣象局預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常的機率較大。氣象局回顧今年梅雨季指出，台灣地區的雨量在5月為偏多，主要集中於中、下旬，6月明顯偏少，5至6月的總雨量則是接近正常值。在氣溫方面，除因5月中下旬較明顯降雨使得溫度較為正常外，其餘時間各地以高溫炎熱的天氣為主，平均氣溫創下1947年有紀錄以來的新高。氣象局進一步分析，目前熱帶地區海氣狀態接近正常，但反聖嬰現象有發展的趨勢，而根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱。綜合研判，預估今年7至9月台灣氣溫偏高的機率較大，7月雨量偏少至正常，8、9月雨量則以接近正常的機率較大。